Grandi incendi boschivi in Russia: dichiarato lo stato di emergenza, diversi morti | VIDEO

Nella regione siberiana di Tyumen, in Russia, è scattato lo stato di emergenza per gli incendi boschivi, comunica il governatore Alexander Moor. Questa mattina erano attivi dodici incendi boschivi su più di 1.100 ettari. “La situazione è aggravata dal tempo: caldo, secco e molto ventoso. Le raffiche hanno diffuso l’incendio per centinaia di metri in pochi secondi“, spiega Moor.

Quasi 65 incendi forestali che coprono un’area molto più vasta, fino a 54.000 ettari, stanno bruciando invece nella vicina regione di Sverdlovsk (Urali), secondo le informazioni fornite dalle autorità. Il Ministro delle Situazioni di emergenza, Alexander Kurenkov, si è recato nella regione di Kurgan (Urali), a 1.600 chilometri a est di Mosca. In una dichiarazione ha affermato che 9 dei 13 incendi attualmente attivi nella regione sono stati “sistemati“. Secondo Alexander Kurenkov, anche il caldo insolito, fino a +30°C, e i forti venti hanno favorito gli incendi nella regione.

Almeno quattro persone sarebbero morte nei vasti incendi boschivi divampati nelle regioni russe di Kurgan e Tyumen, secondo i rapporti delle autorità locali, citate dalla Tass, dal Moscow Times e da altri media russi. Il Moscow Times riporta che, secondo le autorità di Kurgan, tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite ieri nella regione in seguito agli incendi. Fonti mediche anonime citate dalla Tass sostengono oggi che il tragico bilancio sarebbe salito a sei morti. Le autorità di Tyumen riportano invece che un uomo sia morto nella cittadina di Krasny Yar mentre cercava di domare un incendio.

Il Ministro e il governatore locale “hanno informato telefonicamente il Presidente (Putin) sulla situazione, sulle potenziali minacce e sulle misure per proteggere la popolazione”, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Negli ultimi anni in Russia gli incendi boschivi iniziano sempre prima, favoriti dal caldo precoce. Secondo le autorità, si sviluppano soprattutto durante i barbecue in campagna, molto popolari tra i russi, o durante le operazioni di bonifica, denunciate dalle autorità.

Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, continua a monitorare la situazione degli incendi nella regione di Sverdlovsk. Di seguito una foto del satellite russo Canopus-V: questo assistente spaziale avvisa prontamente i servizi di terra in caso di disastri naturali.

Incendi nella regione russa di Sverdlovsk