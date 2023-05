Incendi Canada, nessuna tregua per l’Alberta: il peggio deve ancora arrivare

MeteoWeb

Con le temperature in aumento e scarsa possibilità di pioggia, la provincia canadese dell’Alberta si sta preparando al peggioramento degli incendi che hanno imperversato per oltre una settimana e costretto migliaia di persone a fuggire. “Stiamo continuando a vedere condizioni calde e secche oggi con una bassa possibilità di pioggia in gran parte dell’Alberta“, ha affermato Josee St-Onge dell’agenzia antincendio della provincia occidentale. Il funzionario ha parlato di “pericolo di incendio estremo” con raffiche di vento e temperature fino a +20°C.

Oltre mezzo milione di ettari sono già bruciati in Alberta, dove ci sono ancora 87 incendi attivi, di cui 24 sono ancora considerati fuori controllo, ha sottolineato St-Onge.

Nuovi ordini di evacuazione sono stati emessi durante il fine settimana, ha reso noto Colin Blair, capo della gestione delle emergenze dell’Alberta, portando il numero totale di sfollati a oltre 19.000. “La situazione degli incendi è estremamente instabile,” ha affermato.