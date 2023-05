Forti venti e siccità, incendi fuori controllo in Canada: situazione critica in Nuova Scozia, 16mila evacuati | FOTO

MeteoWeb

Situazione drammatica in Canada: vasti incendi divampano in 8 delle 13 province e territori. Oltre 16mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case in Nuova Scozia, dopo che uno dei tanti roghi che stanno devastando il Paese ha minacciato la città di Halifax. Domenica sera è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il premier della Nuova Scozia Tim Houston ha descritto una provincia “sotto tensione“, mentre il sindaco di Halifax Mike Savage ha parlato di un incendio “senza precedenti“.

Anche se ieri i venti che avevano alimentato in precedenza le fiamme hanno cambiato direzione, ciò non è stato sufficiente per scongiurare il pericolo. Solo la pioggia potrebbe aiutare a controllare le fiamme, ma non sono previste precipitazioni nell’area nei prossimi giorni.