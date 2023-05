Incendi in Canada: il fumo ha raggiunto persino i cieli europei

MeteoWeb

L’eccezionalità del fenomeno dei gravi incendi in Canada sta causando conseguenze di vasta portata. Addirittura, il pennacchio di fumo generato dagli incendi non ha solo ricoperto i cieli del Nord America, ma ha persino iniziato ad espandersi verso il nord Europa il 23 maggio. Il 25 maggio uno dei satelliti Sentinel-3 di Copernicus ha catturato la nuvola di fumo sopra Norvegia, Svezia e Danimarca. Il monitoraggio di Copernicus sta fornendo previsioni ad alta risoluzione riguardo la qualità dell’aria in Europa.