Incendi in Russia: il vento forte trasporta il fuoco verso le foreste

Gli incendi in Russia continuano. L’immagine della sonda Meteor-M mostra gli incendi naturali nel nord della regione di Sverdlovsk. A causa del clima caldo stabilito senza precipitazioni, l’erba secca divampa e il fuoco viene rapidamente trasferito alle piantagioni forestali da forti raffiche di vento.

Otto velivoli sono coinvolti nell’estinzione degli incendi boschivi, compresi gli aerei Be-200 e Il-76 del ministero russo per le Emergenze. Non vi è alcuna minaccia che gli incendi boschivi si diffondano negli insediamenti, ma alcuni comuni, tra cui Ekaterinburg, si sono trovati in una zona di fumo. Uno speciale regime antincendio opera in 7 regioni russe. I satelliti Roscosmos continuano a monitorare la situazione 24 ore su 24, notificando ai servizi operativi nuove fonti di ignizione.