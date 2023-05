Incendi in Spagna: la situazione a Las Hurdes è fuori controllo, evacuati 550 residenti

MeteoWeb

Mercoledì sera è scoppiato un incendio nel comune di Pinofranqueado, nell’area di Las Hurdes, Caceres, in Spagna e adesso si sta estendendo anche alla Sierra de Gata, e continua a essere fuori controllo. Siamo al livello 2 di emergenza, e la situazione è così grave che supera ampiamente la capacità di spegnimento delle risorse dispiegate nella zona. Le forti raffiche di vento hanno complicato le operazioni di spegnimento.

Con impeto, le fiamme si stanno propagando verso ovest, raggiungendo la Valle del Arrago. Siamo in prossimità del confine con il Portogallo. Circa 550 residenti della zona interessata sono stati evacuati e ricollocati in varie strutture municipali a Moraleja, ha riferito il Centro di coordinamento delle emergenze 112 Estremadura. L’assessore all’Agricoltura della regione, Begoña García, come ha riportato la Rtve, ha sostenuto che si tratta di un incendio “chiaramente intenzionale“.