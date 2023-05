Spento incendio boschivo a Loano, bruciati due ettari

MeteoWeb

Sono in corso le operazioni per domare l’incendio boschivo divampato oggi a Loano, nel savonese, in località Verzi. La Sala Operativa regionale sta monitorando la situazione e ha attivato l’intervento dell’elicottero che adesso sta operando sul posto insieme a due squadre dei vigili del fuoco e due dei volontari dell’antincendio boschivo. La situazione non presenta, al momento, criticità perché le fiamme sono lontane dalle abitazioni. L’allarme è scattato intorno alle 13,30 quando alla centrale sono arrivate diverse chiamate per una colonna di fumo nero provenire dal bosco.

È stato dichiarato spento l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi sulle coline di Loano, in zona Verzi. Sul posto hanno lavorato due squadre dei vigili del fuoco, alcune squadre di volontari Aib e l’elicottero inviato dalla Regione. Al momento i pompieri stanno effettuando la bonifica. È previsto un presidio notturno, almeno fino a domattina, per evitare ripartenze delle fiamme. Secondo una prima stima, sono bruciati almeno due ettari di bosco.