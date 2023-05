Incendio Faenza: proseguono le analisi sull’aria e sulle acque superficiali

MeteoWeb

Sono proseguiti nel corso della giornata, le analisi e il monitoraggio ambientale condotti dall’Arpae a seguito dell’incendio divampato ieri nella distilleria Caviro Extra a Faenza e che, osserva la stessa Arpae in una nota, risulta “quasi completamente domato“. In particolare, viene osservato, sono stati svolti controlli “che hanno confermato la presenza di tracce di etanolo ed escluso la presenza di metanolo e biossido di zolfo”. I tecnici dell’agenzia hanno inoltre ispezionato i canali consorziali sui quali il consorzio di bonifica ha approntato argini in terra per confinare l’eventuale immissione delle acque di spegnimento. “Sono stati eseguiti campionamenti conoscitivi di acque superficiali – conclude l’Arpae – i cui esiti analitici saranno a breve disponibili”.