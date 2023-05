Incendio sulla nave da crociera Pacific Adventure: panico tra i passeggeri | VIDEO

MeteoWeb

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio, intorno alle ore 03:30, è divampato un incendio di una certa portata sulla nave da crociera Pacific Adventure. A seguito dell’accaduto, il panico si è diffuso tra gli oltre 3.000 passeggeri e i 1.000 membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo dell’imbarcazione. I passeggeri sono stati avvisati prontamente dall’equipaggio e sono stati invitati a radunarsi in un luogo sicuro dell’imbarcazione e sono stati dotati di giubbotti di salvataggio.

Quando è scoppiato l’incendio, la nave stava navigando appena a sud di Sydney, nel New South Wales, in Australia. Come spesso succede in questi casi, la notizia si è diffusa sui social media, dove sono state postate e ripostate le immagini spaventose come il fuoco si sia dal balcone di alcune camere mentre i viaggiatori erano comprensibilmente colti dal panico. Da quel che si può evincere dai siti web di monitoraggio delle navi, pare che la Pacific Adventure stia facendo ritorno al porto, ponendo fine anticipatamente alla crociera con due giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

In una nota la direzione della compagnia di navigazione ha reso pubblico: “Questo incendio ha attivato le nostre procedure di risposta alle emergenze, incluso un raduno completo di ospiti ed equipaggio e ringraziamo tutti a bordo per la loro collaborazione. L’entità del danno e la causa dell’incendio devono ancora essere completamente determinate e rimangono oggetto di indagine”.

Secondo le stime rese pubbliche da 9News a bordo della nave da crociera erano presenti 3.017 passeggeri e 1.080 membri dell’equipaggio. Ad ottobre 2022, la Pacific Adventure è stata la terza e ultima nave che è entrata a far parte della flotta di P&O Cruises Australia.