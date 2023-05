Incendio alla Pometon a Venezia, le fiamme raggiungono il tetto: cosa è successo

MeteoWeb

E’ notizia di queste ore di un incendio alla Pometon a Venezia, ma fortunatamente non è rimasto coinvolto nessuno. L’incendio è avvenuto avvenuto nell’area in cui era presente uno dei forni dove uno dei grandi trasformatori a olio da 10 mila è andato a fuoco verso le 22.30 di giovedì 25 maggio.

Le fiamme hanno intaccato pesantemente il tetto della fabbrica di via Stazione a Maerne, specializzata in polveri metalliche. I vigili del fuoco sono arrivati da Mestre con tre squadre e carro schiuma oltre che dal distaccamento volontario di Mirano. I tecnici sono al lavoro per quantificare i danni.