Incendio al porto di Ravenna, in fiamme terminal Docks Cereali

MeteoWeb

Un grosso incendio è divampato questa mattina al porto di Ravenna all’interno del terminal della Docks Cereali. Un’enorme colonna di fumo nero è ben visibile da km di distanza. All’interno dell’area sono state subito sospese le operazioni di carico e scarico merci e i lavoratori sono stati radunati in una zona sicura. La situazione è particolarmente complessa, in considerazione dell’impegno dei Vigili del Fuoco per l’alluvione nel Ravennate. In corso le operazioni per domare le fiamme.