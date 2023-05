Incidente in Svezia: treno deraglia tra Stoccolma e l’aeroporto di Arlanda

MeteoWeb

Incidente ferroviario questa mattina in Svezia: un treno Arlanda Express è deragliato con 70 persone a bordo, è uscito dai binari ma non si è capovolto. Il convoglio collega il centro di Stoccolma con l’aeroporto principale della capitale. Due persone sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dalla Tv svedese, Svt. L’incidente è avvenuto alle 04:40 di stamattina e alle 6 è stata completata l’operazione di evacuazione. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Tutti i treni tra Stoccolma e l’aeroporto di Arlanda sono sospesi.