Incoronazione di Re Carlo: il meteo (neanche a dirlo) potrebbe rovinare la festa

Cresce il fermento in tutto il Regno Unito in vista dell’attesissima incoronazione di Re Carlo III all’Abbazia di Westminster a Londra questo fine settimana. Il meteo (neanche a dirlo da quelle parti) potrebbe però rovinare i festeggiamenti intorno alla cerimonia reale. Una serie di tempeste, infatti, porterà condizioni meteo instabili in tutto il Regno Unito durante il weekend dell’incoronazione: giacca e ombrello torneranno utili a chiunque parteciperà ai numerosi eventi in programma in tutto il Paese.

Lo storico weekend inizierà con “The King’s Procession”, quando il Re e la Regina consorte verranno scortati da Buckingham Palace attraverso le strade del centro di Londra fino all’Abbazia di Westminster, dove l’incoronazione inizierà alle 11:00 locali di sabato 6 maggio e durerà 2 ore. Migliaia di persone sono attese per le strade per prendere parte alla celebrazione.

Le temperature saranno vicine alla media storica per la giornata, salendo dai +14-15°C intorno all’inizio dell’incoronazione a una temperatura massima di +16°C durante le ore pomeridiane. L’abbondanza di nuvole e qualche rovescio, però, potrebbero far percepire temperature più basse. Potrebbero esserci alcuni rovesci di pioggia più lunghi non troppo lontano a sud-ovest di Londra, specialmente durante il pomeriggio. La zona potrebbe sperimentare anche tuoni.

Dopo la funzione, il Re e la Regina torneranno a Buckingham Palace nella Gold State Coach in mezzo a un corteo cerimoniale più ampio noto come “The Coronation Procession”. Una volta a palazzo, i festeggiamenti del sabato si concluderanno con i membri della Famiglia Reale che accompagneranno sul balcone il Re e la Regina appena incoronati.

Le previsioni meteo per domenica 7 maggio

La celebrazione reale continuerà fino a domenica con il Grande Pranzo dell’Incoronazione e il Concerto dell’Incoronazione. Il Grande Pranzo dell’Incoronazione è un momento in cui amici, familiari e vicini partecipano alla celebrazione, indipendentemente da dove vivono nel Regno Unito, condividendo il cibo insieme come comunità, sia all’interno che all’esterno.

Il tempo instabile continuerà anche durante la giornata di domenica 7 maggio e nella notte con numerosi acquazzoni. Ciò potrebbe influire sia sul Grande Pranzo dell’Incoronazione che sul Concerto dell’Incoronazione. Le temperature massime domenica saranno leggermente superiori rispetto all’inizio del weekend, poiché sono previste maggiori schiarite tra i rovesci. Si prevede che le temperature saliranno a +18-19°C durante le ore pomeridiane prima di scendere a circa +16°C al momento del Concerto dell’Incoronazione in serata. Si prevede che circa 20.000 persone si riuniranno nel parco del Castello di Windsor per ascoltare la musica di Katy Perry, Lionel Richie, Take That e Andrea Bocelli, tra gli altri.

Infine, la pioggia potrebbe continuare anche nell’ultimo giorno di attività organizzate per lunedì 8 maggio, noto come The Big Help Out. In questo giorno festivo ufficiale, i membri del pubblico sono incoraggiati a prendere parte a iniziative di volontariato per essere d’aiuto alle loro comunità.