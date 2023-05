India, barcone di turisti si capovolge in acqua: almeno 22 morti

MeteoWeb

Un barcone con a bordo turisti locali si è capovolto ieri sera nello stato del Kerala, nel Sud dell’India: il bilancio è di almeno 22 morti, molti dei quali bambini in età scolare. L’incidente è avvenuto a Tanur, città costiera del distretto di Malappuram. Secondo le testimonianze, a bordo del battello erano presenti almeno 30 persone, mentre la capacità dell’imbarcazione era di 25 al massimo. “Abbiamo recuperato 22 corpi, di cui 15 di femmine e 7 di maschi, mentre ci sono almeno 6 persone ricoverate in ospedale. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso,” ha reso noto la polizia.