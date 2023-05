India e Cina propongono percorsi sulla riduzione dei combustibili fossili

MeteoWeb

L’India e Cina stanno cercando di costruire un consenso all’interno del G20 per permettere ai Paesi di scegliere una tabella di marcia per ridurre le emissioni di carbonio invece di fissare una scadenza che ponga fine all’uso di combustibili fossili, hanno detto alcuni funzionari del governo indiano alla Reuters. L’India, l’attuale presidente del G20, punta a inserire la frase “percorsi energetici multipli” in un comunicato che verrà rilasciato in occasione di un vertice di gruppo a settembre ed è stata sostenuta da paesi tra cui Cina e Sudafrica, ha affermato uno dei funzionari alla Reuters.