In India il ponte ferroviario più alto al mondo: è alto 359 metri

MeteoWeb

L’India sta ultimando il ponte ferroviario più alto del mondo, che scavalca, a 359 metri di altezza, il fiume Chenab, nella regione del Kashmir. Il ponte ad arco, lungo 1.315 metri, alto come una torre di 85 piani, è stato costruito in acciaio e cemento e verrà inaugurato entro la fine dell’anno. La spettacolare opera ingegneristica, che collega Bakkal e Kauri nel distretto di Reasi della divisione di Jammu e Kashmir, è parte di un più ambizioso progetto delle Ferrovie indiane per connettere la valle del Kashmir, sinora raggiungibile solo su strada o in aereo, al resto del paese. “Il viaggio sull’autostrada richiede oggi una media di sette ore; il percorso sui binari dimezzerà il tempo, e non sarà mai bloccato dalla neve o da altre avverse condizioni metereologiche”, ha detto il direttore esecutivo delle Ferrovie del nord dell’India, Ashutosh Gangal.