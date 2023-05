Spazio, iniziato il viaggio di rientro della missione privata Ax-2: ammaraggio previsto domani

MeteoWeb

È avvenuto il distacco dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) della navetta Crew-Dragon Freedom che riporterà a terra i quattro membri dell’equipaggio della seconda missione privata della Axiom Space, la Ax-2. Dopo dieci giorni in orbita, è iniziato il viaggio di rientro sulla Terra, che si concluderà con un tuffo al largo della costa della Florida previsto per il 31 maggio alle 5:09 (ora italiana). Con questa partenza, scende da 17 a 13 il numero di esseri umani attualmente in orbita: sono i sei cinesi sulla Tiangong, più i sette ancora a bordo della ISS.

La Ax-2 è la prima missione della Axiom che vede protagonisti sia astronauti governativi che privati, nell’intento di rendere lo spazio accessibile a una fetta sempre più ampia della popolazione. Durante la permanenza in orbita, la comandante Peggy Whitson, il pilota John Shoffner e gli specialisti di missione Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi hanno avuto il tempo per condurre più di 20 ricerche scientifiche in microgravità, oltre a varie iniziative di sensibilizzazione sulle discipline Stem ed eventi mediatici. Insieme a loro, a bordo della Crew Dragon della SpaceX, tornerà sulla Terra anche un carico di oltre 130 chili che comprende hardware della NASA e dati da più di 20 esperimenti.