Inondazioni dopo la siccità: 400mila sfollati in Somalia

“Nel settembre dello scorso anno parlavamo dell’impatto devastante che la siccità in Somalia stava avendo su bambini e famiglie. La Somalia aveva attraversato cinque stagioni consecutive di mancate piogge e stava affrontando la sesta. La dichiarazione di carestia, che era stata prevista l’anno scorso e che avrebbe rappresentato una conferma dei nostri peggiori timori per i bambini, è stata fortunatamente scongiurata. Tuttavia, per un’ironia amara ma forse inaspettata, l’arrivo delle piogge ha portato miseria a molti bambini e famiglie. A causa delle inondazioni in Somalia quest’anno già oltre 400.000 persone sono sfollate. I partner umanitari prevedono ora che, se le forti piogge dovessero continuare in Somalia e sugli altopiani etiopici per tutta la stagione Gu in corso, le inondazioni improvvise e fluviali potrebbero colpire fino a 1,6 milioni di persone“: è quanto dichiara Wafaa Saeed, rappresentante dell’Unicef in Somalia. “La scorsa settimana sono stato in una città chiamata Beletweyne, nella regione di Hiran, dove le inondazioni hanno fatto sfollare quasi il 90% dei residenti. Le famiglie sfollate a causa delle inondazioni hanno un accesso limitato a beni di prima necessità come cibo, acqua potabile e alloggi. Ho incontrato alcuni di loro che attualmente vivono in rifugi temporanei e mi hanno detto di essere abituati alle inondazioni, ma mai di questa portata e gravità. Le loro case e latrine sono state danneggiate, le scuole e le strutture sanitarie sono state chiuse, hanno perso il loro reddito giornaliero e alcuni stanno tornando a saltare i pasti o a chiedere prestiti ai negozi. Circa 12 villaggi sono completamente isolati e possono essere raggiunti solo in barca. Il governo locale e le agenzie, tra cui l’Unicef, stanno già fornendo assistenza, ma il livello dei bisogni è molto più alto“.

“Con tante sofferenze che dominano i titoli dei giornali, l’attenzione del mondo è stata distolta, e questo andrà a scapito dei bambini di Paesi come la Somalia. Mentre ci avviciniamo a giugno, il piano di risposta umanitaria per la Somalia è finanziato solo al 26%. Il settore Acqua, igiene e servizi igienico-sanitari del piano è finanziato per circa l’11%, mettendo così a rischio la fornitura di acqua sicura e servizi igienico-sanitari in un momento di alto rischio di epidemia di malattie come il colera e la malaria. Ora è il momento che la comunità internazionale prosegua il sostegno, lo aumenti e non si spenga. La Somalia e gli altri Paesi della regione sono a un passo da un’altra catastrofe umana, che ancora una volta si misurerà con le vite e il futuro dei bambini,” conclude Saeed.