MeteoWeb

Nottata di forte maltempo in Iraq, dopo i fenomeni delle scorse ore.

La situazione, infatti, è critica in molte località per venti impetuosi, tornado e temporali. Una forte tempesta accompagnata da venti estremi , sta colpendo nel sud dell’Iraq. Nelle immagini che arrivano dalla zona, a testimonianza dei forti temporali in atto, si vede un albero caduto sopra le macchine. Al momento non sembra ci siano feriti.

Nottata di forte maltempo in Iraq