Traslochi sulla ISS: conclusa la passeggiata spaziale dei cosmonauti russi

MeteoWeb

Due cosmonauti russi sono rientrati nella camera di equilibrio dopo aver trasferito con successo una camera di equilibrio durante una passeggiata spaziale. Il comandante dell’Expedition 69 Sergey Prokopyev e l’ingegnere di volo Dmitry Petelin, cosmonauti di Roscosmos, hanno completato l’attività extraveicolare (EVA) alle 05:11 ora italiana. Durante la passeggiata spaziale di 7 ore e 11 minuti, i cosmonauti hanno supervisionato lo spostamento di una camera di equilibrio dal lato di un modulo al lato di un altro sul segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale.

Prokopyev e Petelin hanno iniziato le attività alle 22 ora italiana di ieri dirigendosi prima verso il mini modulo di ricerca Rassvet, dove era stata montata la camera di equilibrio dalla missione dello space shuttle STS-132 nel maggio 2010. Una volta sul posto, hanno scollegato 6 cavi di interfaccia tra la camera di equilibrio e il modulo, rimosso le coperture protettive e sbloccato i blocchi di lancio per consentire la disconnessione della camera di equilibrio.

L’area di lavoro e i compiti erano familiari per Prokopyev e Petelin, che in precedenza avevano lavorato insieme 2 settimane fa per trasferire in modo simile un radiatore da Rassvet alla stessa destinazione della camera di equilibrio, il modulo di laboratorio multiuso Nauka, che è stato lanciato nel luglio 2021.

Una volta che la camera di equilibrio è stata liberata dai suoi collegamenti con Rassvet, il cosmonauta di Roscosmos Andrey Fedyaev ha lavorato dall’interno della Stazione per afferrare la camera di equilibrio usando il braccio robotico europeo (ERA) e poi l’ha spostata lentamente da Rassvet a Nauka. In seguito Prokopyev e Petelin hanno ripulito il punto di attacco, rimuovendo i tiranti della camera d’aria e chiudendo le alette isolanti.

Prokopyev e Petelin si sono poi diretti verso Nauka andando incontro alla camera di equilibrio. Lungo la strada, si sono fermati per ispezionare e fotografare il radiatore che avevano precedentemente riposizionato in preparazione della loro prossima passeggiata spaziale il 12 maggio, quando dovrebbero supervisionare la pressurizzazione e il dispiegamento dell’apparecchiatura di controllo termico.

Successivamente i due cosmonauti si sono messi in posizione per aiutare Fedyaev ad allineare la camera di equilibrio per l’attacco a Nauka. Con movimenti delicati e lenti, il braccio ERA ha portato la camera di equilibrio in contatto con il modulo, ma Fedyaev non è riuscito a collegare i fermi della camera di equilibrio. Quindi, Prokopyev e Petelin si sono avvicinati e, uno su ciascun lato della camera di equilibrio, l’hanno afferrata e tenuta ferma. Solo allora Fedyaev è stato in grado di usare il braccio robotico per spingere la camera di equilibrio in modo che i ganci potessero essere chiusi.

Una volta confermato il posizionamento, Prokopyev e Petelin si sono messi al lavoro per realizzare le connessioni di alimentazione e dati tra il modulo Nauka e la camera di equilibrio appena installata.

Lo scopo del trasferimento della camera di equilibrio e dispiegare pallet sperimentali russi e piccoli satelliti dall’interno del modulo Nauka. La stazione ha altre due camere di equilibrio con scopi simili, una nel laboratorio giapponese Kibo e l’altra nella camera di equilibrio Nanoracks Bishop, un’unità commerciale ancorata al nodo statunitense Tranquility. Questi airlock sperimentali sono diversi da quelli utilizzati da astronauti e cosmonauti per uscire dalla ISS per le passeggiate spaziali, che sono molto più grandi.

Dopo avere completato il lavoro, Prokopyev e Petelin sono tornati al modulo Poisk per rientrare nella Stazione Spaziale Internazionale. La passeggiata spaziale è stata la 5ª per Prokopyev, che ora ha accumulato 37 ore e 2 minuti. È stata la 3ª per Petelin, che ha trascorso 21 ore e 31 minuti all’esterno della USS.

L’EVA è stata la 5ª dell’anno e la 262ª dedicata all’assemblaggio e alla manutenzione del laboratorio orbitante.