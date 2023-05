Museo Geofisico di Rocca di Papa: tra gli itinerari del Museumgrandtour

MeteoWeb

Dal 6 maggio al 3 giugno il Museumgrandtour, il più esteso Sistema Museale Territoriale della Regione Lazio gestito dalla Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, organizza un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati alla conoscenza del variegato paesaggio culturale dai Castelli Romani e Prenestini all’Alta Valle del Sacco, alla scoperta del patrimonio artistico, archeologico e naturalistico del territorio.

Le iniziative prevedono l’ingresso gratuito in tutte le strutture coinvolte e visite guidate nei musei, nei centri storici e in alcuni luoghi solitamente non accessibili, con un percorso proposto per far si che i partecipanti possano fruire di un itinerario sviluppato durante l’arco della giornata.

Tra gli appuntamenti del Museumgrandtour,, sabato 20 maggio alle 18.30 il Museo Geofisico di Rocca di Papa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) propone visite guidate lungo i percorsi didattici. La prenotazione per il Museo Geofisico è obbligatoria.