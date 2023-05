La nuova frontiera dell’edilizia: la casa costruita con i pannolini | FOTO

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports, fino all’otto per cento della sabbia contenuta nel calcestruzzo e nella malta utilizzati per costruire una casa a un piano potrebbe essere sostituita da pannolini usa e getta triturati senza che la loro resistenza diminuisca in modo significativo. Secondo gli studiosi i rifiuti dei pannolini usa e getta potrebbero essere utilizzati come materiale da costruzione per abitazioni a basso costo nei Paesi a basso e medio reddito.

I pannolini usa e getta sono solitamente prodotti con pasta di legno, cotone, rayon viscosa e materie plastiche come poliestere, polietilene e polipropilene. La maggior parte viene smaltita in discarica o tramite incenerimento.

I ricercatori hanno preparato campioni di calcestruzzo e malta combinando rifiuti di pannolini usa e getta lavati, essiccati e triturati con cemento, sabbia, ghiaia e acqua. Questi campioni sono stati poi fatti maturare per 28 giorni. Gli autori hanno testato sei campioni contenenti diverse proporzioni di rifiuti di pannolini per misurare la pressione che potevano sopportare senza rompersi. Hanno quindi calcolato la percentuale massima di sabbia che può essere sostituita con i pannolini usa e getta in una serie di materiali da costruzione che sarebbero necessari per costruire una casa con una superficie in pianta di 36 metri quadrati, conforme agli standard edilizi indonesiani.

I pannolini usa e getta

I rifiuti di pannolini usa e getta potrebbero sostituire fino al 10% della sabbia necessaria per il calcestruzzo utilizzato per formare colonne e travi in una casa a tre piani. Questa percentuale sale al 27% della sabbia necessaria per le colonne e le travi in calcestruzzo di una casa a un piano. Fino al 40% della sabbia necessaria per la malta delle pareti divisorie può essere sostituita con pannolini usa e getta, rispetto al 9% della sabbia della malta per pavimenti e pavimentazioni di giardini. Complessivamente, fino all’otto per cento della sabbia di tutti i materiali da costruzione in calcestruzzo e malta necessari per costruire una casa a un piano con una pianta di 36 metri quadrati può essere sostituita con rifiuti di pannolini usa e getta, pari a 1,7 metri cubi di rifiuti.

Secondo gli studiosi un’implementazione più ampia dei loro risultati richiederebbe il coinvolgimento delle parti interessate del governo e del trattamento dei rifiuti nello sviluppo di processi per la raccolta su larga scala, la sanificazione e la triturazione dei rifiuti di pannolini. Inoltre, sarebbe necessario modificare i regolamenti edilizi per consentire l’uso dei rifiuti di pannolini come materiale da costruzione.