Accadde oggi: la rinascita dopo il terremoto “Orcolat” distrusse il Friuli nel 1976

Un terremoto di magnitudo 6,4 avvenuto alle 21 del 6 maggio 1976, durato un interminabile minuto, preceduto da una scossa d’ avvertimento, ha distrutto un’ampia area del Friuli collinare, colpendo in particolare le province di Udine e Pordenone. Come ogni anno da quel momento in poi, anche stasera, alla stessa ora, alle 21, sarà commemorato quel disastro con rintocchi di campane a martello a Basaldella, a Bressa, Campoformido.

Il presidente della Regione Friuli, Massimiliano Fedriga, sarà a Gemona, la cittadella medievale completamente distrutta che contò 400 morti. Per ricordare questo evento nefasto ci saranno molti incontri pubblici in vari comuni della zona del sisma.

Il terremoto “Orcolat”

A causa del terremoto ci furono circa mille morti, oltre tremila i feriti, decine di migliaia le persone rimaste senza casa. Il sisma cambiò completamente la regione Friuli: i friulani chiamarono il terremoto che li sconvolse “Orcolat“, l’orco.

Tuttavia, la popolazione è riuscita a ricostruire l’intera regione, secondo efficienti principi che fondarono il “modello Friuli“. Accanto alla tradizione rurale va ricordato lo spirito di riscatto e modernità dei friulani che ha sviluppato una realtà produttiva, che annovera punte industriali di avanguardia.

Il ricordo del mondo politico

Sandra Savino, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze ha dichiarato: “A 47 anni di distanza, ricordo con profonda tristezza il terribile terremoto che colpì il Friuli il 6 maggio 1976. Quel giorno, alle 21, la terra tremò con una violenza inimmaginabile, causando la morte di mille persone, ferendone altre tremila e lasciando senza casa decine di migliaia di famiglie. Nonostante l’immensa sofferenza e le perdite, il popolo friulano ha dimostrato una straordinaria forza d’animo e capacità di reazione. Lavorando con coraggio e determinazione, abbiamo ricostruito l’intera regione secondo efficienti principi, dando vita al modello Friuli“.

Savino continua: “Abbiamo trasformato la tragedia in un’opportunità per dare nuovo slancio alla nostra terra. Voglio ricordare, con profondo rispetto e affetto, tutti coloro che persero la vita in quella tragica notte, e onorare la forza e la resilienza di coloro che lavorarono duramente per ricostruirla.”

La deputata Debora Serracchiani (PD)nel quarantasettesimo anniversario del terremoto del Friuli riserva un pensiero speciale per gli alpini: “Rinnoviamo il ricordo di una data spartiacque per il Friuli e l’inizio di un nuovo modo di concepire il soccorso e organizzare la protezione civile. La tragedia del 6 Maggio si è impressa in modo indelebile in chi la visse, permane nella memoria dei documenti e dei racconti, continua a essere narrata dalle immagini entrate nella nostra storia. Il terremoto è stato la grande prova vinta dalla tenacia delle genti friulane e dalla solidarietà nazionale e internazionale“.

“Nell’approssimarsi del grande raduno di Udine – aggiunge la parlamentare – dedichiamo un pensiero speciale ai 29 alpini della Julia periti nel crollo della caserma Goi Pantanali di Gemona. – “Onoriamo e rinsaldiamo il legame speciale tra alpini e la popolazione civile che in Friuli condividono storia, generosità e tradizioni“.