Da Super Quark alla Spezia: incontro con la divulgatrice scientifica Edwige Pezzulli

MeteoWeb

Nuovo incontro con la cosmologia organizzato dalla Società Dante Alighieri della Spezia. Il 25 maggio, giovedì, alle 16,30 nell’auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, in via del Molo 1, la dottoressa Edwige Pezzulli, assegnista di ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica, divulgatrice scientifica nonché uno dei volti più noti del programma televisivo Superquark di Raiuno, interverrà sul tema: Dal buio alla luce. La nascita dell’universo. “Non sappiamo dire quando l’essere umano abbia alzato per la prima volta gli occhi al cielo – ha dichiarato Pezzulli – Nelle notti buie della preistoria i nostri antenati si saranno sicuramente ritrovati a guardare le stelle e a capire fin da subito che il cielo cambia, si muove. Ma è grazie alla costruzione dei telescopi, via via più potenti, che la nostra vista si è allungata, in un viaggio tanto lontano nello spazio quanto indietro nel tempo”. Ed ha concluso: “oltre alla luce, però, oggi possiamo contare su un’altra messaggera: dal 2015 infatti è stata aperta una nuova finestra di osservazione sul cosmo, misurando le oscillazioni dello spaziotempo prodotte dagli eventi più estremi dell’Universo”.

A sua volta Carlo Raggi, Presidente del Comitato spezzino della Dante, ha sottolineato “che l’arrivo della Pezzulli corona e chiude un ciclo di conferenze scientifiche iniziate nel settembre dello scorso anno con il Prof. Sperello Serego Alighieri e proseguite con il Prof. Guido Tonelli del Cern di Ginevra, con le quali sono stati affrontati i temi della conoscenza del cosmo in epoca medievale e dell’odierna frontiera scientifica del mondo subatomico”. L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune della Spezia, dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale e dell’Associazione Astrofili Spezzini. È previsto il rilascio degli attestati validi per il riconoscimento dei crediti formativi. Ingresso libero.

Chi è Edwige Pezzulli

Assegnista di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è autrice di laboratori didattici, workshop, conferenze, e curatrice di progetti di scienza e di intersezione tra scienza, società e genere. Collabora con la Rai come autrice e conduttrice per Superquark+, Scienziate (Rai Cultura), Wikiradio (Rai Radio3), ed è autrice per programmi di Rai Cultura. Coordina il Comitato Lazio dei Campionati Italiani di Astronomia e scrive regolarmente di scienza per Mondadori Educational. Ha pubblicato con cinque colleghe il libro “Apri gli occhi al cielo” (Mondadori, 2019), selezionato tra i finalisti del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica. Nello 2019 ha vinto il Premio Nazionale per giovani ricercatori “GiovedìScienza.