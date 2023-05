Piogge torrenziali in Molise: al pianoro di Campitello Matese si forma un incredibile lago | FOTO

MeteoWeb

Anche il Molise, in questi giorni di forte maltempo sull’Italia, è stato investito da piogge torrenziali, che hanno provocato danni e disagi. Un altro effetto del recente maltempo lo si può osservare al pianoro di Campitello Matese, a 1.400 metri di quota, in provincia di Campobasso. Ci troviamo alle pendici del Monte Miletto, la cima più alta della regione. Ora il paesaggio presenta un nuovo elemento: a seguito delle piogge torrenziali degli ultimi giorni, si è formato un incredibile lago, come testimoniano le foto della gallery scorrevole in alto scattate da Gianfranco Spensieri.

Un’altra testimonianza del forte maltempo che sta colpendo tutta Italia in questo mese di maggio ultra piovoso, che permette di voltare pagina per quanto riguarda la siccità. Anche se al Centro-Sud l’emergenza non c’è mai stata rispetto al Nord, che invece veniva da una lunghissima serie di mesi con precipitazioni scarse. L’attenzione ora è rivolta – giustamente – all’Emilia Romagna, che si trova a dover fare i conti – salatissimi – con un’altra alluvione ad appena due settimane di distanza dalla precedente, ma le immagini dal pianoro di Campitello Matese indicano come il maltempo stia colpendo l’Italia in lungo e in largo in questo mese di maggio già entrato nei libri della storia meteorologica dell’Italia.