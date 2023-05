Lanciato il potente Falcon Heavy di SpaceX | VIDEO

MeteoWeb

SpaceX ha lanciato il suo potente razzo Falcon Heavy per la 6ª volta oggi, 1° maggio, inviando 3 satelliti verso un’orbita geostazionaria distante. Il decollo è avvenuto dal Kennedy Space Center della NASA in Florida alle 02:26 ora italiana, trasportando 3 satelliti in volo dopo giorni di ritardo a causa del maltempo e un’interruzione del countdown il cui motivo non è stato reso noto.

Il carico utile

Il payload principale della missione è ViaSat-3 Americas, un satellite a banda larga da 6.400 km che sarà gestito dalla società californiana Viasat. “Viasat-3 dovrebbe essere il satellite con la più alta capacità al mondo e sarà il più grande satellite completamente elettrico mai lanciato,” ha affermato l’ingegnere di SpaceX Atticus Vadera poco prima del decollo durante il webcast di lancio dell’azienda.

Il 2° satellite a bordo è Arcturus, un velivolo per le comunicazioni che sarà gestito dalla Astranis Space Technologies con sede a San Francisco. “Anche se pesa solo 300 kg, il potente satellite per comunicazioni ha la capacità di fornire un throughput di dati fino a 7,5 Gbps per l’Alaska e la regione circostante,” ha riportato EverydayAstronaut.com.

Il 3° payload è GS-1, un cubesat che sarà gestito da Gravity Space con sede a Washington. La missione principale di GS-1 prevede la fornitura di comunicazioni per le applicazioni Internet of Things, sebbene abbia anche altri compiti. “Il veicolo spaziale è progettato anche per fornire servizi di prenotazione di slot orbitali (BIU) attorno all’arco geosincrono. Il veicolo spaziale presenta tre bande di frequenza a banda larga,” ha spiegato Gravity Space. “Il veicolo spaziale trasporterà anche un sistema di imaging in grado di visualizzare sia la Terra che i corpi spaziali, nonché un rendezvous sperimentale e un carico utile di attracco“.

Falcon Heavy

Falcon Heavy è costituito da 3 primi stadi legati insieme del Falcon 9 di SpaceX. Il booster centrale è sormontato da uno stadio superiore e dal payload. Il potente vettore ha debuttato nel febbraio 2018 con un memorabile volo di prova che ha mandato in orbita attorno al Sole la Tesla Roadster rossa del fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk con Starman, un manichino in tuta spaziale, al volante.

Il razzo ha volato altre 5 volte da allora, di cui due nel 2023. L’altra missione di quest’anno, chiamata USSF-67, era per la US Space Force, lanciata a gennaio.

I 3 booster del primo stadio del Falcon Heavy sono progettati per essere riutilizzabili. Tuttavia, nessuno dei booster è stato recuperato durante la missione odierna, perché non avevano abbastanza carburante residuo per rientrare in sicurezza sulla Terra per un atterraggio verticale, dopo aver inviato un carico così pesante verso un’orbita così distante. L’orbita geostazionaria si trova a circa 35.700 km dalla Terra.

Per più di 5 anni, il Falcon Heavy è stato il razzo più potente di SpaceX. Il gigantesco veicolo Starship della compagnia ha conquistato il titolo con il decollo di debutto il 20 aprile, un volo di prova che ha raggiunto un’altitudine massima di 39 km e si è concluso con un’esplosione sopra il Golfo del Messico, decisa per motivi di sicurezza.

I 33 motori Raptor del primo stadio di Starship generano 16,7 milioni di libbre di spinta al decollo, secondo SpaceX, oltre 3 volte il Falcon Heavy e quasi il doppio del veicolo al 2° posto, il megarazzo Space Launch System della NASA.