Ax-2 pronta al lancio verso la ISS, tanti primati per la nuova missione privata Axiom

Il prossimo volo spaziale privato di SpaceX lancerà 4 astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale oggi domenica 21 maggio. La missione Ax-2 è il 2° volo completamente privato verso la ISS gestito da SpaceX per la compagnia Axiom Space e partirà dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida. Il decollo è previsto alle 23:37 ora italiana. Per seguire il liftoff, segnaliamo in calce il live streaming di SpaceX che inizierà alle 20 ora italiana.

Al comando della missione Ax-2 troviamo l’ex astronauta della NASA Peggy Whitson, con un cliente pagante, l’investitore e imprenditore John Shoffner, che funge da pilota. A bordo anche gli astronauti dell’Arabia Saudita Ali AlQarni e Rayyanah Barnawi: quest’ultima diventerà la prima donna saudita a volare nello Spazio.

La capsula crew Dragon di SpaceX arriverà alla Stazione Spaziale Internazionale lunedì 22 maggio alle 15:24 ora italiana. L’apertura del portello è prevista intorno alle 17:13 ora italiana.

La missione Ax-2

Come suggerisce il nome, Ax-2 sarà il secondo volo con equipaggio verso la ISS operato da Axiom Space utilizzando l’hardware SpaceX. Il primo, Ax-1, ha inviato 4 persone al laboratorio orbitante per più di 2 settimane nell’aprile 2022. Ax-2 è una missione già da record: 2 dei membri dell’equipaggio della missione sono Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni, che diventeranno i primi sauditi a visitare la ISS. Barnawi sarà la prima donna saudita a raggiungere lo Spazio.

Gli altri membri dell’equipaggio sono John Shoffner (cliente pagante) e l’ex astronauta della NASA Peggy Whitson, che ora lavora per Axiom e sarà al comando della missione. Whitson ha accumulato un totale di 665 giorni in orbita, più di qualsiasi altra donna. La NASA attualmente richiede che tutti i voli di astronauti privati ​​verso la ISS siano guidati da un ex spaceflyer dell’agenzia. Ax-1 era comandato da Michael López-Alegría, che ha collezionato 4 voli spaziali mentre lavorava per l’agenzia spaziale statunitense.