Dramma nel Bresciano: 29enne stroncata da una miocardite

Tragedia nel Bresciano. Una ragazza di 29 anni, Lara Stefana, è stata stroncata in pochi giorni da una miocardite. La giovane, che abitava a Rezzato, accusava malessere già da qualche giorno, tanto da essere stata ricoverata due volte in ospedale. La miocardite, un’infiammazione del muscolo cardiaco, è sopraggiunta improvvisamente e non ha lasciato scampo a Lara. La sua scomparsa ha lasciato nello sconforto famiglia e amici: lascia la madre Raffaella e il padre Giovanni, la sorella Elena e la nonna Lina. Lara è ricordata per la sua vitalità, la passione per il ballo e i viaggi.

La salma è stata portata nella Casa funeraria La Cattolica e alle 10 di domani, sabato 6 maggio, nel Santuario della Madonna di Valverde verranno celebrati i funerali.