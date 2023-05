Le ossa piu’ antiche di pterosauro risalgono a 107 milioni di anni fa

MeteoWeb

Le ossa di pterosauro di 107 milioni di anni, scoperte piu’ di 30 anni fa, sono le piu’ antiche, nel loro genere, mai trovate in Australia. Lo dimostra uno studio coordinato dei ricercatori del Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences, dell’Australian Age of Dinosaurs Museum of Natural History, della Monash University e del Museums Victoria Research Institute, pubblicato sulla rivista Historical Biology. La ricerca fornisce un importante contributo sulla vita di questi potenti rettili volanti che vivevano tra dinosauri.

I ricercatori hanno analizzato un osso parziale del bacino e un piccolo osso alare che sono stati scoperti da un’equipe guidata dal curatore senior di paleontologia dei vertebrati del Museums Victoria Research Institute, Tom Rich, e dal professor Pat Vickers-Rich a Dinosaur Cove, nel Victoria, in Australia, alla fine degli anni Ottanta. Il gruppo di ricerca ha scoperto che le ossa appartenevano a due diversi individui di pterosauro. L’osso parziale del bacino era parte di uno pterosauro con un’apertura alare superiore ai due metri, mentre il piccolo osso alare apparteneva a uno pterosauro giovane, il primo mai riportato in Australia.

Pterosauri, lo studio

“Gli pterosauri, cugini stretti dei dinosauri, erano rettili alati che si libravano nei cieli durante l’era mesozoica”, ha spiegato la ricercatrice principale e dottoranda Adele Pentland, della Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences. “Durante il Cretaceo, 145-66 milioni di anni fa, l’Australia era piu’ a sud di oggi e lo stato di Victoria si trovava all’interno del circolo polare, coperto dall’oscurita’ per settimane e settimane durante l’inverno; nonostante queste condizioni stagionali difficili, e’ chiaro che gli pterosauri hanno trovato un modo per sopravvivere e prosperare”, ha dichiarato Pentland.

Gli pterosauri sono rari in tutto il mondo e solo pochi resti sono stati scoperti in localita’ ad alta paleolatitudine. “Queste ossa ci danno un’idea piu’ precisa di dove vivevano gli pterosauri e di quanto fossero grandi.Analizzando queste ossa abbiamo anche potuto confermare l’esistenza del primo pterosauro australiano giovane, che risiedeva nelle foreste vittoriane circa 107 milioni di anni fa e, sebbene le ossa forniscano importanti informazioni sugli pterosauri, si sa ancora poco sulla tesi che questi si siano riprodotti in queste dure condizioni polari. E’ solo questione di tempo prima di poter stabilire se gli pterosauri migrassero a nord durante i rigidi inverni per riprodursi o se si fossero adattati alle condizioni polari; trovare la risposta a questa domanda aiutera’ i ricercatori a comprendere meglio questi misteriosi rettili volanti”.

“E’ meraviglioso vedere i frutti della ricerca che scaturiscono dal duro lavoro di Dinosaur Cove, completato decenni fa“, ha detto il dottor Tom Rich, dell’Istituto di Ricerca del Museums Victoria. “Questi due fossili sono il risultato di un intenso lavoro svolto da piu’ di cento volontari nell’arco di un decennio; questo sforzo ha comportato lo scavo di oltre sessanta metri di tunnel che ha permesso di rinvenire i due fossili nei pressi di una scogliera in riva al mare a Dinosaur Cove”, ha precisato Rich.