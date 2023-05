Tragedia sfiorata nel Lecchese: crolla parte della volta della galleria tra Lierna e Fiumelatte | FOTO

MeteoWeb

Tragedia sfiorata nel Lecchese, a Varenna: questa mattina ha ceduto parte della copertura di una delle gallerie a lago lungo la SP72, tra Lierna e Fiumelatte. I detriti sono finiti sull’asfalto, al centro della carreggiata: fortunatamente in un momento in cui non vi erano mezzi in transito e non si registrano feriti L’arteria al momento risulta chiusa. Sul posto i vigili del fuoco.