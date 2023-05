“Lieve attività sismica sull’Etna”: l’INGV spiega cosa sta succedendo

MeteoWeb

“Lieve attività sismica sul versante orientale dell’Etna”: è quanto comunica l’INGV con un post sulla pagina Facebook INGVvulcani. “Da qualche giorno una sismicità di bassa energia sta interessando il basso versante orientale dell’Etna, con ipocentri superficiali che li rendono avvertibili dalla popolazione nelle immediate vicinanze. In particolare, nella giornata di ieri sono state registrate dalle stazioni più orientali dell’area etnea tre eventi sismici che sono compatibili con le notizie di avvertibilità giunte in sala operativa. L’evento più energetico di magnitudo 2.1, registrato alle ore 15:40 del 12 maggio da poche stazioni, è stato localizzato 4km ad est di Torre Archirafi alla profondità di circa 3km”, conclude il post.