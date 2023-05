Alluvione in Emilia Romagna: Lollobrigida esprime cordoglio per le vittime e vicinanza agli sfollati

MeteoWeb

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha scritto un post su Facebook, esprimendo un profondo cordoglio per le vittime dell’alluvione che continua a colpire l’Emilia Romagna. Il ministro ha inoltre espresso il suo sostegno agli sfollati, e gratitudine per tutti coloro che si sono mobilitati per portare aiuto alla popolazione provata dal maltempo. Lollobrigida ha inoltre promesso un piano di intervento mirato per l’agricoltura dell’Emilia Romagna; al riguardo, il Presidente Meloni ha indetto un tavolo con i ministri.