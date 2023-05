Longevità: vivere 100 anni è possibile grazie a virus e batteri buoni

MeteoWeb

Tutti desideriamo la chiave segreta della longevità. Uno studio scientifico ha esaminato come i centenari possiedono una popolazione di virus intestinali (il cosiddetto viroma) differente, se paragonata a quello delle altre persone. Questi virus, interagendo con i la popolazione dei batteri presenti nell’intestino (microbioma), potrebbe giocare un ruolo importante nella longevità. È quanto suggerisce lo studio coordinato dal Broad Institute di Cambridge e pubblicato sulla rivista Nature Microbiology.

“Dal momento che i centenari rappresentano una popolazione sorprendentemente robusta, con una minore suscettibilità alle malattie e alle infezioni legate all’età rispetto a persone di decenni più giovani, la chiave della loro longevità rimane un argomento di interesse“, scrivono i ricercatori, che hanno studiato il viroma di 195 ultracentenari identificati in Giappone e in Sardegna. Il gruppo di ricerca ha scoperto che queste persone presentavano una straordinaria varietà di popolazioni virali, ben più ricca di quella che si riscontra nei giovani adulti e negli ultra-sessantenni.

“Abbiamo scoperto che il viroma intestinale umano nei centenari rappresenta una comunità ricca e diversificata con popolazioni virali uniche che interagiscono con numerose specie batteriche identificate nei centenari“, spiegano i ricercatori. In particolare, i ricercatori hanno identificato oltre 4.400 differenti gruppi di virus. Di queste, circa 1.700 non erano mai stati descritti in precedenza. Secondo i ricercatori, queste popolazioni virali potrebbero contribuire a mantenere l’integrità della mucosa intestinale, proteggere da organismi patogeni e, in collaborazione con i batteri del microbioma, avere effetti benefici sia sul sistema immunitario sia sul metabolismo, favorendo l’invecchiamento in salute e la longevità.