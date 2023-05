L’Ue raddoppia la flotta aerea antincendio in vista dell’estate

MeteoWeb

L’Ue si prepara ad affrontare “un’estate movimentata” raddoppiando la flotta aerea antincendio e pre-posizionando 400 vigili del fuoco in Grecia, Francia e Portogallo. Lo ha annunciato il commissario europeo alle Emergenze, Janez Lenarcic, in un’intervista al pool di agenzie di stampa riunite nell’European Newsroom, tra cui l’ANSA. “Quest’anno è già molto più secco della media. E la siccità, quando si combina con il caldo, è una delle principali cause degli incendi boschivi” ha avvertito il commissario, sottolineando alcune delle tendenze in atto.

In primo luogo, “la stagione degli incendi inizia ora, in anticipo rispetto a quanto accadeva prima, e può durare più a lungo”, ha spiegato Lenarcic. “La seconda tendenza è che questi incendi non sono più confinati alla parte sud-orientale dell’Europa, ma sempre più spesso avvengono anche nel centro e nel nord Europa: nessuno – ha avvertito – può considerarsi al sicuro o risparmiato da questo fenomeno”.