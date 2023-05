La misteriosa Luna Nera sorge stasera, è un evento raro

MeteoWeb

La Luna Nera, un evento raro, si verificherà oggi, 19 maggio. Va ricordato che non si tratta di un termine astronomico ufficiale, però, ci sono 2 definizioni comuni per il termine secondo TimeandDate:

La 2ª Luna Nuova in un singolo mese di calendario.

La 3ª Luna Nuova in una stagione di 4 lune nuove.

Con plenilunio ci si riferisce alla fase lunare in cui il lato rivolto verso la Terra della Luna è completamente illuminato dalla luce solare, mentre la Luna è Nuova quando il lato rivolto verso la Terra del satellite è completamente in ombra. Ciò significa che la Luna Nera sarà più o meno invisibile.

Cos’è una Luna Nera

Si tratta di un evento abbastanza raro: ad esempio, nel 2021 non se ne sono verificate. Poiché il calendario lunare è quasi allineato con l’anno di calendario della Terra, di solito si ha un plenilunio ed un novilunio ogni mese. Una 2ª Luna Piena in un singolo mese di calendario è talvolta chiamata “Luna Blu“. Se si considera questa definizione, è l’altra faccia di una Luna Blu: la 2ª Luna Nuova in un singolo mese di calendario. Questo tipo di Lune Nere si verificano circa una volta ogni 29 mesi e sono il tipo più comune di Luna Nera secondo Timeanddate.

Con la 2ª definizione, una Luna Nera si riferisce a un novilunio in più in una stagione. Poiché le stagioni della Terra durano circa 3 mesi, in genere hanno 3 Lune Nuove. Quando una stagione ha 4 Lune Nuove, la 3ª Luna Nuova è chiamata Luna Nera. Queste Lune Nere stagionali si verificano circa una volta ogni 33 mesi secondo TimeandDate.

Quand’è la prossima?

La Luna Nera di quest’anno, secondo la definizione “stagionale” del termine, si verificherà il 19 maggio 2023. La prossima (2ª Luna Nuova in un mese di calendario) avverrà il 30 dicembre 2024.

Cosa si può vedere?

Durante la fase di novilunio, la Luna è sempre “Nera”. Succede in quel periodo del mese in cui la Luna attraversa la stessa parte del cielo del Sole e come tale, il lato oscuro o non illuminato della Luna è rivolto verso la Terra. Quindi non c’è proprio nulla da vedere. Un paio di sere dopo il novilunio, tuttavia, sarà possibile individuare una sottile falce di Luna crescente bassa nel cielo occidentale, circa 30 o 40 minuti dopo il tramonto.