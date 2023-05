Il maggio insolito di New Delhi: pioggia, freddo record e una fitta nebbia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il meteo a New Delhi, capitale dell’India, non è quello che normalmente ci si aspetterebbe a maggio: altro che caldo, la città è alle prese con un freddo insolito e anche con la nebbia. Ieri, giovedì 4 maggio, gli abitanti di New Delhi si sono svegliati con una fitta nebbia, che ha ostacolato la visibilità in molte parti della capitale. Normalmente, tali circostanze nebbiose si dissipano quando le temperature iniziano a salire a febbraio e marzo.

Ma il mese di maggio, generalmente il più caldo a New Delhi con una temperatura media massima di quasi +40°C, è iniziato insolitamente freddo. Per i primi due giorni, le temperature diurne sono rimaste ben al di sotto di +30°C: +25,4°C l’1 maggio e +26,7°C il 2 maggio. Al contrario, le temperature minime durante le prime tre notti di maggio sono state intorno ai +20°C. Nelle prime ore di giovedì 4 maggio, invece, la temperatura minima è scesa a +15,8°C, ossia fino a 9°C sotto la media, per quella che è la minima di maggio più bassa degli ultimi 40 anni e ad un passo dal record di +15,2°C del maggio 1969.

New Delhi ha superato la media delle precipitazioni per il mese di maggio con piogge intermittenti e tempo nuvoloso in città negli ultimi tre giorni sotto l’influenza di perturbazioni occidentali. La capitale, insieme ad alcune aree del Maharashtra, del Gujarat, dell’Uttar Pradesh e del Madhya Pradesh, ha sperimentato grandinate e precipitazioni a 10-15 volte il livello tipico in questa settimana. I funzionari del Dipartimento meteorologico indiano hanno spiegato che l’elevato contenuto di umidità nell’aria e una differenza significativa tra le temperature diurne e notturne hanno creato condizioni favorevoli alla formazione di nebbia, che ieri ha colto di sorpresa i residenti.

