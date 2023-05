Maltempo: nel 2022 “registrate 104 alluvioni, 2 a settimana”

MeteoWeb

Solo nel 2022, anno caratterizzato anche da una grave insufficienza idrica soprattutto nel Nord Italia, i fenomeni alluvionali sono stati 104, “cioè 2 alla settimana“: lo ha reso noto ANBI, Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue. “È un dato che allarma e che dovrebbe sollecitare una grande piano di manutenzione del territorio, la più importante opera pubblica, di cui l’Italia abbisogna – sottolinea Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (ANBI) – Per questo, rendiamo noto un elenco delle più gravi emergenze meteo registrate dall’agosto scorso, cioè dalla fine della fase più acuta della siccità“.

“Oltre all’incommensurabile tributo in vite umane – conclude Massimo Gargano, direttore generale di ANBI – vanno considerati i miliardi di danni, di cui mediamente solo il 10% viene realmente ristorato ai cittadini; intervenire in prevenzione costerebbe 5 volte meno. Non solo: l’insicurezza idrogeologica è un freno allo sviluppo e l’alluvione è l’evenienza naturale, che permane più a lungo nella memoria collettiva di una comunità, condizionandone la vita per anni. Mettiamo a disposizione del Paese ed a chi lo rappresenta la nostra esperienza e centinaia di progetti cantierabili, il piano Invasi che hanno presentato Anbi e Coldiretti ne costituisce la testimonianza più concreta“.