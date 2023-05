Maltempo, a Bologna esondato il torrente Ravone

MeteoWeb

A causa della bomba d’acqua di questo pomeriggio il torrente Ravone a Bologna è esondato nel tratto sotto il condominio di Via Saffi, dove era già uscito nei giorni scorsi, allagando la strada. Via Saffi è stata chiusa verso le ore 16. L’acqua si è rapidamente ritirata e la strada, dopo circa due ore, è stata riaperta in direzione periferia con un restringimento in prossimità di via del Chiù. Ci sono deviazioni al trasporto pubblico gestite localmente. Hera è stata attivata per la pulizia della strada che, una volta terminata, consentirà la riapertura al traffico in entrambe le direzioni. L’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari e il presidente del Quartiere Porto Saragozza Lorenzo Cipriani hanno seguito sul posto l’evolversi della situazione. Si sono registrati alcuni allagamenti in altre strade della città, in particolare in Via Saragozza, che non hanno però portato alla chiusura di strade.