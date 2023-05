Maltempo: in Abruzzo 5 fiumi oltre la soglia d’allarme

MeteoWeb

Breve tregua dal maltempo in Abruzzo, mentre i fiumi restano sorvegliati speciali: 5 hanno superato la soglia d’allarme. Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha dichiarato il codice rosso per il Pescara e il Saline nel Pescarese; l’Alento, il Foro e l’Osento nel Chietino. A Pescara restano chiuse le golene Nord e Sud e il lungofiume è interdetto al transito, mentre il corso d’acqua è monitorato a vista dalla Protezione civile e dalla Polizia locale. I disagi principali ieri hanno riguardato l’area vestina e, in particolare, Penne, Montebello di Bertona, Villa Celiera e Civitella Casanova (Pescara), dove tutti i torrenti e i corsi d’acqua sono esondati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: