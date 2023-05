Maltempo Abruzzo, 3 fiumi hanno superato la soglia di allarme

MeteoWeb

Tre fiumi in Abruzzo hanno fatto registrare il superamento della soglia di allarme. Si tratta del Pescara, dell’Alento e dell’Osento. Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, “considerando le persistenti condizioni di tempo instabile, raccomanda di mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza“. In particolare, ai Comuni e alle autorità territoriali viene raccomandato di “attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo l’asta fluviale anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale con particolare riferimento all’informazione della popolazione potenzialmente a rischio; attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo il reticolo idrografico minore; mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio; prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: