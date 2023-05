Maltempo Abruzzo: disagi nello scalo di Pescara

MeteoWeb

Il maltempo ha determinato disagi ieri all’aeroporto d’Abruzzo, con voli dirottati e ritardi. I voli in arrivo da Bergamo delle 17:35 e da Charleroi delle 18:55 sono stati dirottati ad Ancona. Disagi sulle partenze, con il volo per Torino che è decollato circa un’ora in ritardo e quello per Bergamo che ha riportato oltre quattro ore di ritardo.

