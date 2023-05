Maltempo Abruzzo: esondazioni e frane nel Pescarese, “bomba d’acqua potentissima” nel Chietino

MeteoWeb

Il ciclone che sta imperversando su gran parte d’Italia sta colpendo con violenza anche l’Abruzzo, provocando disagi in particolare nell’area vestina, in provincia di Pescara. Si segnalano frane, strade invase dal fango, viabilità in tilt, case allagate, torrenti esondati. Su tutto il territorio sono operativi i vigili del fuoco, la Protezione civile, il personale della Provincia di Pescara, le squadre comunali e le forze dell’ordine. In particolare, maggiori criticità si registrano a Penne, Montebello di Bertona e Villa Celiera (Pescara). Sotto stretto monitoraggio la diga di Penne: se dovesse continuare a piovere potrebbero essere aperti gli scarichi per liberare l’invaso.

A Villa Celiera, in contrada Pietra Rossa, ci sono abitazioni allagate. Disagi anche in diverse zone di Montebello di Bertona. In particolare, la contrada Campo Mirabello è allo stato isolata in quanto entrambe le strade di accesso risultano impraticabili.

Nel capoluogo vestino tutti i torrenti sono in piena. Il Mirabello è esondato e in via precauzionale l’Anas ha chiuso al transito il ponte sulla strada statale 81 “Piceno Aprutina“. La chiusura è stata disposta non non solo per consentire le operazioni di monitoraggio del corso d’acqua, ma anche per rimuovere un albero caduto.

Disposta la chiusura al traffico della golena Nord del fiume Pescara, che stamane ha superato la soglia di allarme, come segnalato dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile. Se le condizioni meteo dovessero peggiorare, il provvedimento sarà esteso anche alla golena Sud. E’ stata attivata la Protezione civile comunale, che sta monitorando il fiume insieme alla Polizia locale.

“Considerando le persistenti condizioni di tempo instabile, raccomanda di mettere in atto le azioni previste nel Piano comunale di emergenza“: è quanto si legge nel bollettino del Centro funzionale Abruzzo della Protezione civile che raccomanda ai Comuni di “attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti“. In Abruzzo si segnala il superamento della soglia di allarme del fiume Pescara, dell’Osento e dell’Alento. Sotto osservazione anche Sinello e Orta.

“Siamo sul territorio, c’è stata una bomba d’acqua potentissima; il sottopasso di via Pola è stato chiuso, sulla Nazionale Adriatica Nord la situazione è sotto controllo, ma invito tutti alla prudenza,” ha affermato Luisa Russo, sindaco di Francavilla al Mare (Chieti) in sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo. “Siamo tutti all’opera per affrontare tutte le emergenze, vi invito ad andare piano“.

La Provincia di Chieti ha chiuso al traffico un ponte sul fiume Alento nel Comune di Chieti. L’ordinanza è stata emessa oggi al termine dei sopralluoghi effettuati in cui è stata accertato l’innalzamento del livello del fiume Alento a causa delle intense precipitazioni di queste ore. Il livello dell’acqua è arrivato a sfiorare ed allagare temporaneamente la sede stradale del ponte sulla SP 9 Chieti-Filetto: in via precauzionale è stata quindi disposta tempestivamente la chiusura della circolazione di veicoli e pedoni sul ponte, con deviazione della viabilità ordinaria sulla viabilità comunale e statale adiacente.

