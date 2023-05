Maltempo, Acquaroli: “Il Governo collaborerà anche per le Marche”

MeteoWeb

“C’e’ da parte del governo tutta la disponibilita’ a collaborare e a prendere atto di quello che e’ avvenuto e c’e’ la necessita’ da parte della Protezione civile nazionale di esperire alle procedure”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, rispondendo ai giornalisti sul decreto alluvione per l’Emilia-Romagna, che rinvia gli interventi anche a favore di Marche e Toscana, “territori duramente colpiti dal Maltempo della scorsa settimana”.

“Aspettiamo non solo fiduciosi, ma con la certezza che quanto e’ accaduto vedra’ non solo il riconoscimento dello stato d’emergenza, ma anche degli strumenti utili a rimettere in sicurezza i luoghi colpiti”, ha aggiunto il governatore, parlando a margine del consiglio regionale. In questa fase e’ in atto un’interlocuzione tra la Protezione civile delle Marche e il dipartimento nazionale “per definire le localita’ e la tipologia di danni subiti”. “Al netto di queste procedure – ha concluso Acquaroli – il governo dovra’ emanare un altro decreto per il riconoscimento dello stato d’emergenza”.