Maltempo: disagi all’aeroporto di Bologna per un guasto elettrico

Disagi stamattina all’aeroporto Marconi di Bologna. A causa di un guasto alla cabina Enel di via dell’aeroporto, “probabilmente riconducibile alle forti piogge che si sono abbattute per ore sulla città“, precisa lo scalo, si è verificato un blackout di circa due ore. “L’interruzione dell’energia elettrica in aeroporto, verificatasi intorno alle 9, ha portato al blocco temporaneo dei varchi di sicurezza e dei gate di imbarco e allo spegnimento dei monitor con le informazioni sui voli, interruzioni poi ripristinate mediante generatori di emergenza che hanno garantito anche l’illuminazione del terminal e l’attività di accettazione ai banchi check-in“. A seguito del blackout, i controlli di sicurezza alle partenze “sono stati effettuati manualmente, con rallentamenti nelle operazioni di imbarco. I voli in partenza hanno subito ritardi medi di circa un’ora“. I tecnici dello scalo, “in stretto contatto con i tecnici dell’Enel“, hanno provveduto a riattivare i sistemi “e dalle 10.30 circa la situazione è progressivamente tornata alla normalità“.

