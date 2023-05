Maltempo, forti temporali anche in Algeria: Boumerdes sott’acqua | FOTO

MeteoWeb

Piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito duramente nelle scorse ore l’Algeria: interrotte diverse strade e ferrovie, isolate diverse aree nei pressi di Boumerdes, a Est di Algeri. La Gendarmeria Nazionale ha segnalato in un comunicato che la strada numero 5 che collega la capitale algerina a Boumerdes è stata chiusa nella zona di Boudouaou a causa di allagamenti. La Protezione Civile della stessa provincia ha indicato in un comunicato che si sono registrati allagamenti in diversi centri abitati senza causare danni a persone. Centinaia di auto sono rimaste bloccate, circondate dall’acqua.