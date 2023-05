Maltempo, allagamenti e frane: evacuazioni e caos viabilità anche in Toscana e Marche

MeteoWeb

Il ciclone Afro-Mediterraneo sta creando gravi criticità in diverse regioni, tra cui Toscana e Marche: in quest’ultima regione le strade sono invase dall’acqua e per questo rimango chiuse alla viabilità, mentre si segnalano violente mareggiate lungo la costa. Sono oltre 200 i vigili del fuoco impegnati in quest’area. Nel Pesarese i soccorritori fluviali hanno evacuato a Colombarone una famiglia, tra cui una neonata di 4 mesi, bloccata dall’acqua nella propria abitazione, mentre a Granarola di Gradara (Pesaro-Urbino) sono stati soccorsi un uomo disabile e una donna bloccati in casa dall’acqua.

Per quanto riguarda la situazione a Senigallia, l’onda di piena è passata intorno alla mezzanotte sotto ponte Garibaldi, senza destare problemi. Lo stato del fiume al momento è tranquillo. “Persistono alcuni problemi di smottamenti ed allagamenti provenienti dai terreni collinari. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare massima attenzione,” ha spiegato l’Amministrazione comunale.

In Toscana, nell’area dell’Alto Mugello, i vigili del fuoco sono intervenuti per una serie di frane e di smottamenti che hanno interessato anche la caduta di alberi sulla sede stradale. Risulta interrotta la circolazione sulla SR302 lato Emiliana, SR306 di collegamento tra Marradi e Palazzuolo e la 610. A causa di due frane, una a monte e una a valle, che si sono riversate sulla carreggiata della SP20 tra Modigliana e Marradi, 5 autovetture sono bloccate. Non ci sono persone rimaste coinvolte. La frazione di Lutirano nel comune di Marradi risulta isolata.

