Maltempo: allagato il potabilizzatore, Conselice senz’acqua

“Causa allagamento dei locali tecnici del potabilizzatore è attualmente fuori servizio il sistema di pompaggio che garantisce la fornitura di acqua all’intero comune di Conselice”. Lo spiega la sindaca del comune del Ravennate, Paola Pula. “Sono in corso i lavori per poter intervenire in sicurezza e ripristinare il servizio, che proseguiranno fino a completa riparazione. Nel frattempo verranno posizionate, appena possibile, due autobotti, una nel parcheggio Coop Via San Pasi di Lavezzola e l’altra nel parcheggio della Coop di via Battisti 4a di Conselice. Purtroppo non è attualmente possibile stimare i tempi di ripristino dell’erogazione”, aggiunge.