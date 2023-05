Maltempo, l’Emilia-Romagna si risveglia sommersa da acqua e fango: nuovi allagamenti nella notte nel Ravennate | FOTO

MeteoWeb

L’Emilia-Romagna si sveglia sommersa dal fango. Dopo le alluvioni che hanno travolto piccole e grandi città, nonostante il miglioramento della situazione meteo, rimane alta l’allerta, così come il rischio frane. Mentre proseguono i soccorsi alla popolazione, inizia la conta dei danni con tante aziende rimaste in ginocchio. Il maltempo ha provocato 9 morti e un numero indefinito di dispersi. Migliaia le persone senza casa. E’ stato un “nuovo terremoto” secondo il presidente della Regione Stefano Bonaccini, proprio a pochi giorni dall’anniversario del sisma del 2012.

Per oggi è confermata l’allerta rossa per piene di fiumi e frane su tutta la Romagna, la pianura bolognese e modenese, le colline montane dell’Emilia centrale e bolognese. Allerta arancione su pianura e costa ferrarese.

La notte è trascorsa, ancora una volta, all’insegna di paura e soccorsi: a Ravenna il Comune ha chiesto ai residenti di alcune zone di salire ai piani alti a causa di nuovi allagamenti.

L’alluvione ha devastato vaste aree. Sono stati 23 i fiumi esondati, 280 le frane e oltre 400 le strade interrotte. I comuni colpiti dall’alluvione sono 41 e oltre 20mila gli sfollati soprattutto dalle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. In alcune zone è caduta in 36 ore più pioggia della media dell’intero mese di maggio. Sott’acqua Faenza, Cesena, Forlì, alcune zone del Ravennate oltre a comuni più piccoli e anche i portici della centrale via Saffi a Bologna sono stati inondati. Black out elettrici, linee telefoniche fuori uso, treni in tilt.

“Permane una instabilità sulle aree appenniniche centro orientali. Le piene di Secchia, Panaro e Reno si stanno propagando nei tratti arginati con livelli prossimi o superiori alle soglie 3,” riporta Arpae. Nel monitoraggio valido dalle 7 alle 12, si legge ancora che “nelle prossime ore non sono previste precipitazioni significative” e “nei tratti vallivi degli affluenti di Reno e dei fiumi romagnoli i livelli idrometrici sono in lenta decrescita“.

Ravenna, “abitanti di Villanova ai piani alti”

“Si raccomanda di salire ai piani alti“: questo il messaggio che il Comune di Ravenna ha inviato nella notte tramite i canali social ai residenti di Villanova di Ravenna, frazione della città romagnola. “Si stanno registrando innalzamenti dei livelli dell’acqua del canale Magni che stanno generando tracimazioni e allagamenti delle aree circostanti. Per questo si raccomanda di salire ai piani alti. Chi non si sentisse comunque sicuro può recarsi nella sede del comitato cittadino di Villanova di Ravenna oppure nell’area di accoglienza allestita al Cinemacity, in via Secondo Bini 7 a Ravenna“.

Nella notte, ci sono stati allagamenti sia a Villanova che a Russi, Godo, San Pancrazio. Il Comune e il Consorzio di Bonifica della Romagna “stanno tenendo sotto osservazione la situazione, ma devono da subito ritenersi pre-allertate e a rischio allagamento tutte le realtà che insistono nel territorio che va dallo scolo Giannello allo scolo Drittolo; non nell’immediato, ma vanno comunque attenzione principalmente quelle a ovest della statale limitrofa al canale Cupa/Magni e anche la zona di Fornace Zarattini“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: