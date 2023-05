Maltempo Alto Adige: masso cade su strada provinciale sopra Merano

MeteoWeb

A causa del forte maltempo degli ultimi giorni, un grosso masso è finito sulla strada provinciale che da Merano porta a Santa Caterina, nel Comune di Avelengo. Non si segnalano feriti o danni, in quanto in quel momento non transitavano mezzi. La strada e i sentieri nelle vicinanze sono stati chiusi. Sul posto i vigili del fuoco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: