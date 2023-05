Maltempo Toscana: proseguono gli interventi del Soccorso Alpino in Alto Mugello

MeteoWeb

Proseguono gli interventi da parte del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana in Alto Mugello. Da stamani squadre di tecnici della Stazione Monte Falterona si alternano per aiutare i comuni di Firenzuola e Marradi colpiti da frane e crolli. In mattinata le squadre hanno evacuato famiglie rimaste in zone isolate. Nel pomeriggio invece, su attivazione della Città Metropolitana, è arrivata la richiesta per l’evacuazione di una signora anziana con problemi di salute, rimasta bloccata in località Boesimo (comune di Brisighella, Ravenna) sul confine tra Emilia Romagna e Toscana.

La squadra ha raggiunto l’ultima frana con il mezzo di Soccorso per poi dirigersi a piedi fino all’abitazione della signora. Una volta in loco, dato il terreno sconnesso e fangoso, i tecnici hanno deciso di recuperare la signora tramite barella lecchese, trasportandola quindi a spalla lungo tutto il sentiero fino al mezzo di Soccorso. Insieme alla donna è stato recuperato anche un parente di quest’ultima e un ragazzo di Faenza. Date le criticità, domani mattina altre squadre saranno a disposizione dei comuni necessitanti di supporto.